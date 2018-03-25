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الوطن

ختام فعاليات مؤتمر "طب الأطفال حديثي الولادة" في دمياط

اليوم AM 06:12
كتب: سهاد الخضري
ختام فعاليات مؤتمر "طب الأطفال حديثي الولادة" في دمياط

ختام فعاليات مؤتمر "Up-to-date topics in Neonatal care الطبي في دمياط

اختتمت فعاليات المؤتمر الطبي الذي نظمته جمعية طب الأطفال حديثي الولادة بدمياط، مساء أمس، برئاسة الدكتور محسن الصعب، بنادي الحكمة بمدينة رأس البر، بعنوان "Up-to-date topics in Neonatal care"، بحضور مميز لأساتذة طب الأطفال بكافة الجامعات المصرية.

سبق المؤتمر ورشة عمل، بنادي الحكمة برأس البر بعنوان "Assessment and monitoring of critically ill childAssessment and monitoring in PICU"، برعاية الدكتور حافظ بزرعة أستاذ طب الأطفال والعناية المركزة بالقصر العيني جامعة القاهرة، والرئيس الأسبق لمستشفى أبو الريش الجامعي، فيما تم اختيار الدكتورة عبلة الألفي رئيسا شرفيا للمؤتمر، وأحمد البليدي سكرتير عام المؤتمر ومقرري المؤتمر، الأطباء أحمد عزت وأمير سليمان وأحمد فكري صالحة وأحمد نبيل أبوشحاتة والدكتور محمد الدسوقي سكرتير عام الجمعية.

ناقش المؤتمر مناعة الأطفال حديثي الولادة، وبروتوكلات علاج العدوي في الأطفال حديثي الولادة، ودور التقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وعلاج الحالات الصعبة لنزع الأنبوبة الحنجرية وتوقع حدوث الأمراض العصبية للأطفال حديثي الولادة وعلاج الوصلات الشريانية وحموضية الدم نتيجة فشل أنابيب الكلى.

ونظمت الجمعية مؤتمرها الأول، مارس العام الماضي، بحضور 1043 طبيبا على مستوى الجمهورية، وبعض من الدول العربية الشقيقة وحقق نجاحا منقطع النظير.

 

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