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الوطن

بعد نجاح "بالنسبالك إيه".. تعرف على أهم أغنيات تعاون فيها "قمر" و"سعد"

اليوم AM 06:14
كتب: محمود الرفاعى
بعد نجاح "بالنسبالك إيه".. تعرف على أهم أغنيات تعاون فيها "قمر" و"سعد"

وليد سعد وأيمن بهجت

نجاحا كبيرا حققته أغنية "بالنسبالك إيه"، التي قدمها الفنان عمرو دياب في حفله الأخير بالجامعة الأمريكية، وهي التعاون الأول للشاعر أيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد مع عمرو دياب بعد 18 عاما، فآخر عمل جمع الثلاثي كان أغنية "لو كان يرضيك" التي طرحت عام 2000 في ألبوم "تملي معاك".

قدم أيمن وسعد عددا كبيرا من الأغنيات الشهيرة سويا، مع عدد كبير من مطربي العالم العربي، مثل "نانسي عجرم، هشام عباس، عبدالفتاح الجريني، شيرين عبدالوهاب، آمال ماهر، حسين الجسمي، ونوال الزغبي".

"قلة نوم" للمطربة شيرين عبدالوهاب تعد أشهر أغاني الثنائي، إضافة إلى "ما تيجي هنا وأنا أقولك" لنانسي عجرم، و"طول ما أنت بخير" لهشام عباس، و"أنا بعشقك" لصابر الرباعي، و"لسه حبي ليك" مع الديفا سميرة سعيد.

بينما "بحبك وحشتيني" للفنان الإماراتي حسين الجاسمي، كانت أشهر أغانيهما، التي جمعتهما بالموزع نادر حمدي، وأغنية "ستة الصبح".

ومثلت أغنية "سكة السلامة" للمطربة المصرية آمال ماهر في 2015، آخر أعمالهما سويا.

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