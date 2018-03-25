تسجيل الدخول

الوطن

مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات أفراد الشرطة

اليوم AM 07:57
كتب: اسلام فهمي
مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات أفراد الشرطة

مدير امن المنيا يشهد ختام الدوره التثقيفيه

شهد اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر نائب مدير الأمن، ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات أفراد الشرطة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية.

وشدد مدير الأمن على احترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين، والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة جهاز الشرطة، والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية، وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولًا للتعاون المشترك معهم، والالتزام بالمهام وخطط التأمين، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات، والقواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح.

وطالب عبدالمنصف، بتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة، مع الالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبناؤه المثل والقدوة للمواطنين، والتأكيد على سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين، والاهتمام بالرعاية الخاصة التي توليها الوزارة لأبنائها في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية.

أخبار متعلقة

أهالي جبل الطير يشيعون جثمان شهيد مجند غالي يونس في المنيا

أهالي جبل الطير يشيعون جثمان شهيد مجند غالي يونس في المنيا
نقل مطران المنيا وأبو قرقاص لمستشفى السلام في المهندسين لاستكمال علاجه

نقل مطران المنيا وأبو قرقاص لمستشفى السلام في المهندسين لاستكمال علاجه
أهالي طحا في المنيا يودعون الشهيد إبراهيم لويس في جنازة كبيرة

أهالي طحا في المنيا يودعون الشهيد إبراهيم لويس في جنازة كبيرة
انتحار فلاح يعاني من مرض نفسي في المنيا

انتحار فلاح يعاني من مرض نفسي في المنيا

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

فيديو يكشف مفاجأة بشأن المتهم في توريط "الحاجة سعدية"

فيديو يكشف مفاجأة بشأن المتهم في توريط "الحاجة سعدية"

سعفان يكرم استشاري الموارد البشرية بمنظمة العمل الدولية

سعفان يكرم استشاري الموارد البشرية بمنظمة العمل الدولية

الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات أفراد الشرطة

مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات أفراد الشرطة

بالفيديو| القرموطي يحمل كفنه ويقدمه لأحد العاملين في برنامجه

بالفيديو| القرموطي يحمل كفنه ويقدمه لأحد العاملين في برنامجه

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل