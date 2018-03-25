مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات أفراد الشرطة

شهد اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر نائب مدير الأمن، ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات أفراد الشرطة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية.

وشدد مدير الأمن على احترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين، والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة جهاز الشرطة، والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية، وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولًا للتعاون المشترك معهم، والالتزام بالمهام وخطط التأمين، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات، والقواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح.

وطالب عبدالمنصف، بتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة، مع الالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبناؤه المثل والقدوة للمواطنين، والتأكيد على سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين، والاهتمام بالرعاية الخاصة التي توليها الوزارة لأبنائها في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية.