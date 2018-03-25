بالفيديو| القرموطي يحمل كفنه ويقدمه لأحد العاملين في برنامجه

قدم الإعلامي جابر القرموطي مشهدا تمثيليا لقيام الدكتور علي الخطيب عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق، وهو يقدم كفنه لإنهاء مشكلة ثأر.

وظهر القرموطي في حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" وهو يحمل كفنا على الهواء وسلمه لأحد العاملين في فريق إعداد البرنامج.

من جانبه قال الدكتور على الخطيب إنه في عام 2012 تشاجر نجله مع شاب ومات وحصل نجله على البراءة.

وأوضح الخطيب أنه كانت هناك معوقات لإتمام عملية الصلح لولا تدخل أهل الخير لإنهاء المشكلة الثآرية بين العائلتين، مؤكدًا أنه حمل الكفن بدلًا من نجله بناء على طلب العائلة الأخرى نظرًا لوجود صلة قرابة بينهم.