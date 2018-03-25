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الوطن

سعفان يكرم استشاري الموارد البشرية بمنظمة العمل الدولية

منذ 44 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
سعفان يكرم استشاري الموارد البشرية بمنظمة العمل الدولية

سعفان وفان جوي والربايعة مع أبوبكر

كرم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خبير الموارد البشرية بمنظمة العمل الدولية معتز أبوبكر، ومنحه شهادة تقدير، نظرا لدوره في إنجاح مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، والذي أقامه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

حضر التكريم بيتر فان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدنان الربايعة مدير مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في السوق التصديرية.

وقال أبوبكر، إن وزارة القوى العاملة هي أكبر إدارة موارد بشرية للاستثمار في رأس المال البشري في مصر، مضيفا أن الوزارة لها دورا فعالا في تحويل الخسائر التي تتعرض لها بعض الشركات من ناحية العناصر البشرية إلى مكاسب فعالة وحقيقية.

وأوصى أبوبكر، في كلمته خلال تكريمه من قبل الوزير، بضرورة تحسيين وسائل التقييم والاعتماد التي تعمل بها وزارة القوى العاملة والتواصل المستمر مع منظمة العمل الدولية وشركائها، وزيادة ساعات التدريب للعاملين والمفتشين وزيادة عدد المتدربين من العمال، ونشر ثقافة الحقوق والواجبات العمالية وثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المدارس الثانوية الصناعية.

وطالب خبير الموارد البشرية بمنظمة العمل الدولية، بوجود محور فعال وسلس للتواصل بين وزارة القوى العاملة والعمال، واستخدام كافة وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع العمال.

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