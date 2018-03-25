"وادي كوم أمبو" تقر الموازنة التخطيطية لـ2018 - 2019

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018 - 2019، بحجم أعمال متوقع 60 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها تستهدف تحقيق فائض ربح قدره 1.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وتشمل المستهدفات بالموازنة التخطيطية لـ2018 - 2019، تحقيق صافي إيرادات بقيمة 60 مليون جنيه، مقابل إيرادت متوقعة بنهاية العام المالي الجاري والبالغة 59.5 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 42.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام المالي الماضي.