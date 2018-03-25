تسجيل الدخول

الوطن

اليوم.. عمومية "الملتقى العربي" تناقش توزيع كوبون 50 قرشا للسهم

منذ 34 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
اليوم.. عمومية "الملتقى العربي" تناقش توزيع كوبون 50 قرشا للسهم

رئيس البورصة

تعقد شركة الملتقى العربي للاستثمارات، اليوم، اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في توزيعات الأرباح عن 2017.

واقترح مجلس إدارة الملتقى العربي توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن 2017، بواقع 50 قرشا للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 247.42 مليون جنيه، موزعا على 24.7 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 741.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 525.4 مليون جنيه في العام السابق له.

وتستهدف الشركة في الموازنة التخطيطية لعام 2018، الحصول على إيرادات توزيعات أرباح من مجموعة الشركات المستثمر بها بقيمة 42.6 مليون جنيه.

أخبار متعلقة

البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم بنك التعمير والإسكان

البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم بنك التعمير والإسكان
غضب فى قطاع الأعمال بعد انفراد «المالية» بطروحات البورصة

غضب فى قطاع الأعمال بعد انفراد «المالية» بطروحات البورصة
1.54% انخفاضا بمؤشر القطاع في البورصة ختام تداولات الأربعاء

1.54% انخفاضا بمؤشر القطاع في البورصة ختام تداولات الأربعاء
مقهى «البورصة» على ماكيت «سامى»: ملوك الجدعنة

مقهى «البورصة» على ماكيت «سامى»: ملوك الجدعنة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

أردوغان: توقيف 3740 إرهابيا ضمن عملية "غصن الزيتون"

أردوغان: توقيف 3740 إرهابيا ضمن عملية "غصن الزيتون"

مظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد الحكومة: "لن نقتل المهاجر واللاجئ"

مظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد الحكومة: "لن نقتل المهاجر واللاجئ"

أحمد فؤاد سليم: المصريون على قدر المسؤولية وسيشاركون في الانتخابات

أحمد فؤاد سليم: المصريون على قدر المسؤولية وسيشاركون في الانتخابات

ارتفاع أرباح "دومتي" السنوية لـ140% خلال 2017

ارتفاع أرباح "دومتي" السنوية لـ140% خلال 2017

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

اختيارات الوطن

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

«دوبلير» يحلم بتحقيق رقم قياسى بالقفز من رابع دور.. البركة فى «الباركور»

«دوبلير» يحلم بتحقيق رقم قياسى بالقفز من رابع دور.. البركة فى «الباركور»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

بيع ساعة الملك فاروق بـ912 ألفاً و500 دولار فى الإمارات

بيع ساعة الملك فاروق بـ912 ألفاً و500 دولار فى الإمارات

الأكثر قراءة

عاجل