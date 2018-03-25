اليوم.. عمومية "الملتقى العربي" تناقش توزيع كوبون 50 قرشا للسهم

تعقد شركة الملتقى العربي للاستثمارات، اليوم، اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في توزيعات الأرباح عن 2017.

واقترح مجلس إدارة الملتقى العربي توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن 2017، بواقع 50 قرشا للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 247.42 مليون جنيه، موزعا على 24.7 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 741.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 525.4 مليون جنيه في العام السابق له.

وتستهدف الشركة في الموازنة التخطيطية لعام 2018، الحصول على إيرادات توزيعات أرباح من مجموعة الشركات المستثمر بها بقيمة 42.6 مليون جنيه.