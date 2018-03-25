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الوطن

اليوم.. نهاية الحق في أسهم "المهندس للتأمين" المجانية

منذ 34 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
اليوم.. نهاية الحق في أسهم "المهندس للتأمين" المجانية

البورصة

ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لحاملي سهم المهندس للتأمين، اليوم، ومن المقرر توزيع تلك الأسهم بواقع 0.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، اعتبارا من 26 مارس الجاري. 

وتبلغ الزيادة في رأس المال 11 مليون جنيه، موزعة على 4.4 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد، وفقا للبيان.

يُشار إلى أن القوائم المالية المستقلة للشركة، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 9.6% لتبلغ 47.03 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 42.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

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