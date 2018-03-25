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الوطن

بورصة دبي تشهد أول إدراج مزدوج لشركة مصرية

منذ 28 دقيقة
كتب: وكالات
بورصة دبي تشهد أول إدراج مزدوج لشركة مصرية

صورة أرشيفية

في أول إدراج مزدوج لشركة مصرية، شهدت سوق دبي المالي، الأحد، إدراج أسهم شركة "النعيم القابضة" للاستثمارات المالية ضمن قطاع الشركات الأجنبية.

وفي العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، تم قرع جرس الإدراج إيذانا ببدء تداول أسهم الشركة، المدرجة أيضا ببورصة مصر.

ويعد هذا الإدراج المزدوج هو الثاني على التوالي منذ مطلع العام الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وفي أواخر يناير الماضي، كان آخر إدراج مزدوج شهدته سوق دبي لأسهم "الإثمار القابضة" البحرينية.

ويُطلق على "الإدراج المزدوج"، عندما تقرر شركة إدراج أسهمها في سوق أخرى خارج بلدها الأم، ويُفترض بالأمر أن يحقق أهدافا إيجابية للشركات والأسواق المضيفة ومساهمي الشركات.

ومع إدراج أسهم النعيم القابضة يرتفع عدد شركات المساهمة العامة المقيدة في الإمارات إلى 132 شركة منها 113 شركة محلية و19 شركة أجنبية، وفق حسابات "الأناضول".

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات وافقت في يناير الماضي على قيد شركة النعيم ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، تمهيداً لإدراجها بسوق دبي المالي.ووفق بيانات الشركة، فإن إجمالي نسبة الأسهم المسموح بإدراجها في سوق دبي لن تزيد عن ثلث رأسمال الشركة المصدر (البالغ 218.5 مليون دولار).

وتأسست النعيم في 20 ديسمبر2005 وتتخصص في المشاركة سواء كليًا أو جزئيًا فى تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات والتأجير التمويلي وضمان وتغطية الإكتتابات وأمناء الحفظ.

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