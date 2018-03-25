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الوطن

حماس: القصف الإسرائيلي على غزة يهدف لإفشال "مسيرة العودة الكبرى"

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
حماس: القصف الإسرائيلي على غزة يهدف لإفشال "مسيرة العودة الكبرى"

صورة أرشيفية

اعتبرت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي الذي شنّته طائرات الاحتلال على قطاع غزة، ، مساء أ؛ يهدف لإفشال "مسيرة العودة الكبرى" المقرر انطلاقها الجمعة المقبل.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية، مساء أمس، موقعا عسكريا يتبع للذراع العسكري لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح، إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف مواقع المقاومة يهدف إلى إرباك الساحة وإرهاب الناس لإفشال مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار".

وأضاف: "هذا يعكس أزمته الحقيقية جراء إصرار شعبنا على إفشال مخططات العدو وانتزاع حقوقه"، موضحا أن "محاولات إسرائيل لكسر إرادة شعبنا ومقاومته لن تنجح".

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