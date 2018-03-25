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الوطن

اليوم.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال الإسكندرية للحاويات

منذ 27 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
اليوم.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال الإسكندرية للحاويات

البورصة

تقرر بدء الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اليوم، ويتم غلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة 24 أبريل المُقبل.

وتبلغ الزيادة في رأس المال المصدر 5.58 مليون جنيه موزعة على عدد 1.12 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وقيمة عادلة كحد أقصى 150.7 جنيه.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة، أقرت الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بخطة استثمارية قيمتها 88.2 مليون جنيه، كما وافقت على تعديل الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي الجاري من 105.9 مليون جنيه إلى 449.28 مليون جنيه.

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