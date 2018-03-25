"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.75 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.75 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، لاسيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وأظهرت بيانات وزراة المالية المصرية، ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.