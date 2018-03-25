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الوطن

تركي يوزع الحلوى على روح العالم الراحل ستيفن هوكينج

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
تركي يوزع الحلوى على روح العالم الراحل ستيفن هوكينج

ستيفن هوكينج-صورة أرشيفية

على طريقته الخاصة، عبر مواطن تركي عن امتنانه للعالم البريطاني ستيفن هوكينج، الذي رحل عنى عالمنا قبل أيام، بتوزيع الحلوى على روحه.

ووزع المواطن التركي، ألب أرسلان بلان، الذي يعمل إخصائي علاج طبيعي، حلوى الحلقوم على سكان قضاء "قره بورون" في ولاية إزمير غربي البلاد حيث يقيم.

وفي حديثه مع "الأناضول"، قال بلان إن هوكينج سجل اكتشافات مهمة بالنسبة للعلم والإنسانية، وبوفاته أُطفئ قبس من نور طالما أضاء فضاء العِلم، بعد أن ترك لنا كتبًا تنير دروب العلماء.

يذكر أن ستيفن وليم هوكينج توفي في 14 مارس الجاري، بمنزله في مدينة كامبريدج شرق بريطانيا، وهو عالم فيزياء بريطاني، وأستاذ جامعي ومؤلف كتب وأنجز أعمالا رائدة في علم الفيزياء والكونيات.

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