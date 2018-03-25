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الوطن

"راديو مصر": شكل جديد لبرنامج "لهجمة مرتدة" من الخميس المقبل

منذ 14 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
"راديو مصر": شكل جديد لبرنامج "لهجمة مرتدة" من الخميس المقبل

تامر شحاتة المدير التنفيذى لرديو مصر

أكد الإذاعى تامر شحاتة، المدير التنفيذي لإذاعة"ردايو مصر"، أن فقرة "هجمة مرتدة" التي تذاع يومى "الأربعاء والخميس" من كل أسبوع في برنامج "أصحى للدنيا" في العاشرة والنصف صباحا، تم تغيير الفورمات الخاصة بها وتقرر إذاعتها يوم الخميس فقط لمدة ساعة كاملة لتصبح هي البرنامج الأسبوعي الرياضي، بعد وجود برنامج رياضي يقدم من الأحد إلى الأربعاء على "راديو مصر".

وأضاف أن الفورمات الجديدة للفقرة تتضمن تحقيقات بالصوت عن القضايا الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى هجمة مرتدة أفريقيا تكشف فيها أسرار الفرق الإفريقية، بالإضافة إلى إجراء لقاءات حصرية مع نجوم الفرق الإفريقية سواء الأندية أو المنتخبات.

كما تقرر إعلان مسابقة شهرية بعنوان"أفضل أخلاق رياضية"، وأفكار أخرى تم الاتفاق عليها مع الكاتب الصحفي بالأهرام الرياضي طارق رمضان معد وضيف الفقرة، ومذيعين البرنامج احمد منتصر ولبني فوزي.

ومن المقرر إذاعة أولى حلقات البرنامج بالشكل الجديد يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحا ولمدة ساعة على الهواء.

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