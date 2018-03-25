محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون

استقبل الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، صباح اليوم، الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ لبحث آفاق التعاون وإنشاء فرع للجامعة بالمحافظة.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى أن الأزهر مؤسسة عالمية تهدف لنشر قيم التسامح والتعاون من أجل خدمة الإنسانية، لافتا إلى أنه كان في لقاء علمي بدولة موريشيوس ولاقى ترحيبا كبيرا من خريجي الأزهر هناك "عندما علموا أنني من مصر بلد الأزهر الشريف".

يذكر أنه يعقب اللقاء زيارة فرع جامعة الأزهر بالفيوم والافتتاح الرسمي في وجود القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.