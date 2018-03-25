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الوطن

بالصور| قوات التأمين تتسلم المقار الانتخابية بكفر الشيخ

منذ 14 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| قوات التأمين تتسلم المقار الانتخابية بكفر الشيخ

قوات التامين تتسلم المقار الانتخابية بكفر الشيخ

تسلمت قوات التأمين من الجيش والشرطة، اليوم الأحد، المقار الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لتأمينها، استعدادا لانطلاق المارثون الانتخابي غدا الإثنين، بـ14 لجنة عامة، و525 مركزا انتخابيًا، بـ582 لجنة فرعية بكافة المراكز والقرى.

واستقبلت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، تشكيلات القوات المسلحة المشاركه في تأمين لجان الانتخابات الرئاسية بالمركز، وتم تسكين القوات بمدرسة الحامول الثانوية، وتوزيعهم على اللجان.

كما أكد اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم تسكين القوات من الجيش والشرطة بالمقار الإنتخابية وتوفير أماكن الإعاشة اللائقة لهم.

وأضاف "الحشاش"، أنه تم توفير الساتر الرملي والشكائر الفارغة بداخل كل مقر انتخابي بالمركز.

ومن جانبه قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، فضلًا عن توفير وسائل لنقل الناخبين من المناطق البعيدة.

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