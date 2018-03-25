رئيس جامعة كفر الشيخ في رسالة لـ"المصريين": صوتكم رصاصة ضد الإرهاب

دعا الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع أطياف وفئات الشعب المصري بالمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية والتي ستبدأ من غدا الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام، لافتا إلى أن المشاركة لدعم العملية الديمقراطية، مشددًا على أن صوت كل مصري يمثل رصاصة ضد الإرهاب.

وقال "القمري": "المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع فالمصريون بالخارج أبهروا العالم بالمشاركة الكثيفة في هذا العرس الديموقراطي، ويجب أن يكون المصريون بالداخل على قدر المسئولية أيضًا".

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ: "الانتخابات تأتي أيضا من أجل كل من ضحى ونادى بالحرية، وللتأكيد على ضرورة وجود انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفا "تُبنى الأمم عن طريق الممارسات الديمقراطية، وأن يكون الشعب مشاركا في كل الاستحقاقات الانتخابية".