الجيش الأردني يضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود السورية

أحبط الجيش الأردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، على الحدود الأردنية السورية، وقبض على ثلاثة من المنفذين، في حين تراجع الآخرين باتجاه الأراضي السورية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ذكر بيان القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد 25 مارس، أن القوات الأردنية تمكنت من إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وأضافت: "تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى إلقاء القبض على 3 منهم وتراجع الآخرين باتجاه العمق السوري".

وتابع البيان: "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وذخيرة عددها 2972 طلقة لنفس السلاح، و611 قطعة حشيش و103010 قرص ترامادول و223 ألف قرص كبتاجون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وتشهد الحدود "الأردنية — السورية" منذ غياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود، محاولات عديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم للتصدي لهذه المحاولات بمفردها نظرا لغياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود.