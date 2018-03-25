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الوطن

"القومي للبحوث": نحتاج جهة بحثية متخصصة في دراسة التغيرات المناخية

منذ 14 دقيقة
كتب: أميرة فكري
"القومي للبحوث": نحتاج جهة بحثية متخصصة في دراسة التغيرات المناخية

الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث

أكد الدكتور رمزي ستينو، وزير البحث العلمي الأسبق، أن أكاديمية البحث العلمي هي الجهة الوحيدة التي تجمع كل الباحثين على كافة شاكلتهم، مشيرا إلى أن الأكاديمية تنزل للفلاح المصري للحصول على المتطلبات للتنمية الخاصة بالدولة.

فيما اقترح الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، خلال كلمته بالجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر القومي للبحث العلمي بعنوان "إطلاق طاقات المصريين"، اليوم، ضرورة وجود جهة بحثية متخصصة في دراسة التغيرات المناخية، مؤكدا أن هذه التغيرات لا تمتد فقط للصناعة لكن لكل المجالات في الصحة والبيئة وتؤثر في حياة الإنسان المصري بشكل كبير.

وأضاف شعلان: "نحتاج مكان متخصص في التغيرات المناخية والحد من مخاطرها في المجالات المختلفة بالزراعة والصحة والماء وغيرها"، مؤكدا أن خطة مصر 2030 ترتبط ارتباطا وثيقا بالتصور الخاص بالتنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن تفاصيل هذه الخطة تعاد بلورتها مرة أخرى في وزارة التخطيط لتصبح أكثر قربا من الواقع خلال المنجزات التي تنفذ، شاكرا روح الحرص على صحة المصريين وكيفية وقاية المصريين من الغذاء غير الآمن، التي ظهرت في عرض المسؤولين بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين.

واقترح أحد الحضور إنشاء جامعة متخصصة للصحراء.

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