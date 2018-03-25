احتفالية بيوم المعاق وعيد اﻷم بـ"ثقافة سوهاج"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة سوهاج، تضمنت محاضرة بعنوان "مكارم الأخلاق"، واحتفالية بيوم المعاق بالمراغة.

وفي سوهاج، عقد قصر الثقافة ندوة بعنوان "مكارم الأخلاق" ألقاها الشيخ أحمد رمضان والدكتور هيام عبدالراضي بمدرسة الشهيد نبيل فراج الابتدائية، تناولا خلالها أن الأخلاق هي عنوان الشعوب ونادت بمكارمها جميع الأديان فهي أساس كل حضارة، وهي الضامن لاستمرار الحياة على الأرض واستقامة مجتمعاتها وبدونها تنهار البنية المجتمعية لأي مجتمع.

وأقام بيت ثقافة المراغة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعاق بمدرسة الجزازرة الابتدائية، تضمنت محاضرة بعنوان "مفهوم الدمج" تحدث خلالها إبراهيم علي مسؤول الدمج بالإدارة التعليمية عن التسهيلات التي تنفذها الإدارة لقبول أطفال الدمج، تلاها عرض غنائي لمواهب المدرسة.

أعقبها عرض مسرحي بعنوان "محاكمة ابن عاق"، وفقرة إلقاء شعري بعنوان "لما جيت أحكي عن أمي"، بجانب نشيد لتلاميذ الأول الابتدائي بمناسبة عيد الأم، واختتم الحفل بتكريم الأطفال المشاركين في الاحتفالية.