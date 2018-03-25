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الوطن

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

منذ 19 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

صورة أرشيفية

يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018 على مدار 3 أيام بدءً من الغد 26 يناير وحتى الأربعاء 28 يناير، وفي ظل التغير الذي شهده المناخ على مدار الأيام الماضية، رصدت "الوطن" تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقع الطقس على مدار أيام الانتخابات.

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتبارًا من يوم الإثنين 26 مارس وحتى 28 مارس أن يسود طقس ربيعي على أغلب الأنحاء وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس وتهدأ الرياح تماما، ما يسمح للمواطنين بمزاولة جميع الأنشطة اليومية والخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وكان "عبدالعال"، أشار إلى أن انكسار الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد في الفترة من 18 إلى 23 مارس بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات مئوية يوم السبت 24 مارس، مصحوبة بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والاحمر مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

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