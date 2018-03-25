تسجيل الدخول

الوطن

رنا عسلي: التعاون مع "حيفا المستقل" للأفلام لا يعد تطبيعا مع إسرائيل

منذ 20 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
رنا عسلي: التعاون مع "حيفا المستقل" للأفلام لا يعد تطبيعا مع إسرائيل

بوستر المهرجان

يواصل مهرجان "حيفا المستقل" للأفلام إطلاق فعاليات دورته الثالثة، حتى 27 مارس الجاري، بمشاركة أعمال من مختلف العالم العربي.

وقالت رنا عسلي، من إدارة مهرجان "حيفا المستقلّ" للأفلام في تصريحات لـ"الوطن"، إن المهرجان حقق خلال أوّل دورتيْن له نجاحا كبيرا.

وأضافت: "نحن أكثر من سعداء في ذلك، فقد عرضنا خلال الدورتيْن الماضيتيْن أكثر من 50 فيلمًا من فلسطين ومن العالم العربيّ والعالم، كما كان هناك إقبال واسع من منتجي ومخرجي الأفلام لإشراك أفلامهم في المهرجان التي شاهدها الكثير من الجمهور الحيفاويّ خاصّة والفلسطينيّ عامّة".

وتابعت: "لقد قمنا بكل ذلك من دون أي دعم مؤسساتيّ أو حكومي، بل برعاية ماديّة ومعنويّة من المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، كما من رواد الثّقافة وعشاق السّينما ومحبي التطور والتقدم الثقافيّ والفنّي الفلسطينيّ وبمساعدة متطوعين ومتطوعات من مجالات مختلفة، يشارك في الدورة الثالثة للمهرجان 38 فيلمًا ما بين أفلام طويلة، وثائقيّة وأفلام قصيرة من عدة دول ونتوقع إقبالًا شديدًا من المشاهدين والمشاركين في الورشات الفنيّة".

وفيما يتعلق بخوف صناع الأفلام من المشاركة في مهرجان يقام على الأراضى الفلسطينية المحتلة، قالت: "المهرجان فلسطينيّ وجمهوره فلسطينيّ وحتى دور عرض الأفلام هي فلسطينيّة، و يحترم معايير تطبيق المقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة لإسرائيل من قبل الجماهير الفلسطينيّة في أراضي العام 1948، المهرجان لا يعدّ ولا بأي شكل من الاشكال تطبيعًا مع إسرائيل، ومعظم صناع الأفلام مدركين لوضع فلسطينيّ الداخل وخصوصيّته وأهمية التعاون العربيّ العربيّ.

يذكر أن القائمون على المهرجان هم مجموعة من الفلسطينيّين الذين يؤمنون بأهمية بناء مراكز مستقلّة أصلانيّة للثقافة الفلسطينيّة بعيدة عن تدخلات أو إملاءات إسرائيليّة أو أجنبيّة، حيث تنبع الثقافة من أنفسنا، وتقع علينا كشعب فلسطيني وأفراد مسؤولية تطوير ثقافتنا.

يرى مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام أن الوقت قد حان لنأخذ، كفلسطينيّين، زمام الأمور في كل ما يخصنا، وبالأساس ثقافتنا حلمنا، كان وما زال، هو بإحياء حيفا كما كانت قبل النكبة كمدينة ثقافيّة فلسطينيّة نابضة بالفنون والإنتاج الثقافي".

أخبار متعلقة

3 أفلام قصيرة من توزيع "MAD" في مهرجان الفيلم الفلسطيني بأستراليا

3 أفلام قصيرة من توزيع "MAD" في مهرجان الفيلم الفلسطيني بأستراليا
"دبي السينمائي" يعلن عن 6 أفلام قصيرة حاصلة على دعم "إنجاز"

"دبي السينمائي" يعلن عن 6 أفلام قصيرة حاصلة على دعم "إنجاز"
أحمد أمين: سأقدم 8 أفلام تليفزيونية كوميدية قصيرة

أحمد أمين: سأقدم 8 أفلام تليفزيونية كوميدية قصيرة
محمد فاضل: نريد تقديم أفلام قصيرة عن الإرهاب بالتعاون مع "النقابة"

محمد فاضل: نريد تقديم أفلام قصيرة عن الإرهاب بالتعاون مع "النقابة"
جلال الشرقاوي يقترح إنتاج أفلام قصيرة عن الإرهاب وعرضها للتوعية

جلال الشرقاوي يقترح إنتاج أفلام قصيرة عن الإرهاب وعرضها للتوعية
ورشة أفلام قصيرة ينظمها استوديو "ذات" بالتعاون مع "التحرير لاونج"

ورشة أفلام قصيرة ينظمها استوديو "ذات" بالتعاون مع "التحرير لاونج"
5 أفلام مصرية طويلة و9 قصيرة في الدورة السابعة من "الأقصر الأفريقي"

5 أفلام مصرية طويلة و9 قصيرة في الدورة السابعة من "الأقصر الأفريقي"

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

صور| "عمليات النيابة الإدارية" تطمئن على انتقال أعضائها لمقار الانتخاب

صور| "عمليات النيابة الإدارية" تطمئن على انتقال أعضائها لمقار الانتخاب

إزالة 548 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة 548 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

مليون و800 ألف ناخب تقريبا يحق لهم الاقتراع في "الرئاسية" بالفيوم

مليون و800 ألف ناخب تقريبا يحق لهم الاقتراع في "الرئاسية" بالفيوم

وزير التنمية يعتذر للبرلمان عن "زلة لسانه": "أسأت التعبير"

وزير التنمية يعتذر للبرلمان عن "زلة لسانه": "أسأت التعبير"

القبض على اثنين من المتهمين بالاحتيال على الحاجة سعدية بالدقهلية

القبض على اثنين من المتهمين بالاحتيال على الحاجة سعدية بالدقهلية

اختيارات الوطن

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

الأكثر قراءة

عاجل