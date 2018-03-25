رنا عسلي: التعاون مع "حيفا المستقل" للأفلام لا يعد تطبيعا مع إسرائيل

يواصل مهرجان "حيفا المستقل" للأفلام إطلاق فعاليات دورته الثالثة، حتى 27 مارس الجاري، بمشاركة أعمال من مختلف العالم العربي.

وقالت رنا عسلي، من إدارة مهرجان "حيفا المستقلّ" للأفلام في تصريحات لـ"الوطن"، إن المهرجان حقق خلال أوّل دورتيْن له نجاحا كبيرا.

وأضافت: "نحن أكثر من سعداء في ذلك، فقد عرضنا خلال الدورتيْن الماضيتيْن أكثر من 50 فيلمًا من فلسطين ومن العالم العربيّ والعالم، كما كان هناك إقبال واسع من منتجي ومخرجي الأفلام لإشراك أفلامهم في المهرجان التي شاهدها الكثير من الجمهور الحيفاويّ خاصّة والفلسطينيّ عامّة".

وتابعت: "لقد قمنا بكل ذلك من دون أي دعم مؤسساتيّ أو حكومي، بل برعاية ماديّة ومعنويّة من المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، كما من رواد الثّقافة وعشاق السّينما ومحبي التطور والتقدم الثقافيّ والفنّي الفلسطينيّ وبمساعدة متطوعين ومتطوعات من مجالات مختلفة، يشارك في الدورة الثالثة للمهرجان 38 فيلمًا ما بين أفلام طويلة، وثائقيّة وأفلام قصيرة من عدة دول ونتوقع إقبالًا شديدًا من المشاهدين والمشاركين في الورشات الفنيّة".

وفيما يتعلق بخوف صناع الأفلام من المشاركة في مهرجان يقام على الأراضى الفلسطينية المحتلة، قالت: "المهرجان فلسطينيّ وجمهوره فلسطينيّ وحتى دور عرض الأفلام هي فلسطينيّة، و يحترم معايير تطبيق المقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة لإسرائيل من قبل الجماهير الفلسطينيّة في أراضي العام 1948، المهرجان لا يعدّ ولا بأي شكل من الاشكال تطبيعًا مع إسرائيل، ومعظم صناع الأفلام مدركين لوضع فلسطينيّ الداخل وخصوصيّته وأهمية التعاون العربيّ العربيّ.

يذكر أن القائمون على المهرجان هم مجموعة من الفلسطينيّين الذين يؤمنون بأهمية بناء مراكز مستقلّة أصلانيّة للثقافة الفلسطينيّة بعيدة عن تدخلات أو إملاءات إسرائيليّة أو أجنبيّة، حيث تنبع الثقافة من أنفسنا، وتقع علينا كشعب فلسطيني وأفراد مسؤولية تطوير ثقافتنا.

يرى مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام أن الوقت قد حان لنأخذ، كفلسطينيّين، زمام الأمور في كل ما يخصنا، وبالأساس ثقافتنا حلمنا، كان وما زال، هو بإحياء حيفا كما كانت قبل النكبة كمدينة ثقافيّة فلسطينيّة نابضة بالفنون والإنتاج الثقافي".