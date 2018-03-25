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الوطن

مجهولون يحرقون غرفة قضايا المستأنف بمحكمة الصف

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
مجهولون يحرقون غرفة قضايا المستأنف بمحكمة الصف

النائب العام المستشار نبيل صادق

قالت مصادر أمنية، إن مجهولون اضرموا النيران في غرفة القضايا الخاصة بقضايا المستأنف في محكمة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وأضافت المصادر، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وأوضحت التحريات أن قوات الأمن تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة.

وتابعت المصادر، أن المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، كلف المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف، بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

 

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