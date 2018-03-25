تسجيل الدخول

الوطن

الدفعة الثانية من مسلحي جنوب الغوطة الشرقية تخرج إلى إدلب

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
الدفعة الثانية من مسلحي جنوب الغوطة الشرقية تخرج إلى إدلب

صورة أرشيفية

أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" السورية الرسمية، إلى انطلاق عملية خروج الدفعة الثانية من المسلحين المحاصرين في حي جوبر وبلدات عربين وعين ترما وزملكا في غوطة دمشق الشرقية إلى إدلب.

وأكدت الوكالة اليوم تجهيز 25 حافلة ستحمل في داخلها مئات المسلحين وأفراد عوائلهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم على أطراف المعبر الإنساني المقام في عربين انتظارا لنقل هؤلاء إلى محافظة إدلب، مضيفة أن 9 حافلات على متنها 503 أشخاص تستعد حاليا للخروج من الغوطة.

وذكرت خلية "الإعلام الحربي المركزي" أن المسلحين حرقوا مقارهم في المنطقة قبل مغادرتها،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن 17 حافلة تقل 988 من المسلحين وأفراد عوائلهم غادرت المنطقة أمس، تطبيقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مركز المصالحة الروسي في سوريا وتنظيم "فيلق الرحمن" التابع للمعارضة المسلحة بخصوص خروج المسلحين من بلدة عربين.

وأشارت الوزارة إلى أن المسلحين غادروا المنطقة بضمانات من قبل الحكومة السورية ومركز المصالحة والهلال الأحمر السوري.

 

أخبار متعلقة

مقاتلون ومدنيون يستعدون لإجلائهم من جنوب الغوطة الشرقية

مقاتلون ومدنيون يستعدون لإجلائهم من جنوب الغوطة الشرقية
القصف العنيف يجبر عائلات فلسطينية على التهجير من الغوطة الشرقية بسوريا

القصف العنيف يجبر عائلات فلسطينية على التهجير من الغوطة الشرقية بسوريا
سوريا.. "جيش الإسلام" يرفض مغادرة الغوطة الشرقية

سوريا.. "جيش الإسلام" يرفض مغادرة الغوطة الشرقية
أكثر من 105 آلاف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية حتى الآن

أكثر من 105 آلاف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية حتى الآن
حافلات تدخل جنوب الغوطة الشرقية تمهيداً لبدء إجلاء مقاتلين ومدنيين

حافلات تدخل جنوب الغوطة الشرقية تمهيداً لبدء إجلاء مقاتلين ومدنيين

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

صور| "عمليات النيابة الإدارية" تطمئن على انتقال أعضائها لمقار الانتخاب

صور| "عمليات النيابة الإدارية" تطمئن على انتقال أعضائها لمقار الانتخاب

إزالة 548 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة 548 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

مليون و800 ألف ناخب تقريبا يحق لهم الاقتراع في "الرئاسية" بالفيوم

مليون و800 ألف ناخب تقريبا يحق لهم الاقتراع في "الرئاسية" بالفيوم

وزير التنمية يعتذر للبرلمان عن "زلة لسانه": "أسأت التعبير"

وزير التنمية يعتذر للبرلمان عن "زلة لسانه": "أسأت التعبير"

القبض على اثنين من المتهمين بالاحتيال على الحاجة سعدية بالدقهلية

القبض على اثنين من المتهمين بالاحتيال على الحاجة سعدية بالدقهلية

اختيارات الوطن

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

الأكثر قراءة

عاجل