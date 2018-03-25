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الوطن

القوات المسلحة والشرطة تتسلمان اللجان استعدادا لتأمين الانتخابات

منذ 27 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
القوات المسلحة والشرطة تتسلمان اللجان استعدادا لتأمين الانتخابات

قوات الجيش تتسلم اللجان "أرشيفية"

أنهت جميع عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها واستلام اللجان والمقار الانتخابية، لتأمين إرادة الناخبين من أبناء الشعب المصري، والمساهمة في توفير مناخ آمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستوري، وذلك في إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية، لتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين، ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

ودفعت إدارة الشئون المعنوية بعربات العمل المعنوي لرفع الروح المعنوية والمساهمة في توعية المواطنين.

كما افتتحت مركزًا إعلاميًا لمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ويعمل على مدار 24 ساعة ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.

ووفرت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى الأماكن النائية والمنعزلة وذلك لتسهيل مهمة القضاة .

يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتوفير مناخ آمن لجموع المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

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