الخرطوم: سنستضيف لقاء وزراء دول حوض النيل الشرقي في أبريل المقبل

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، إن صيف هذا العام سيشهد استقراراً في الإمداد الكهربائي من واقع عمليات التأهيل في شبكات توزيع ونقل الكهرباء، وأعلن دخول محطتي سيمنز الألمانيتين الخدمة في بورتسودان والباقير.

وقال "موسى" خلال حديث للإذاعة السودانية، أمس السبت، إن البلاد ستستضيف في أبريل المقبل لقاء وزراء دول حوض النيل الشرقي، بجانب اللقاء التنسيقي مع جمهورية إثيوبيا في إطار الدور الإقليمي للسودان في مجال المياه،وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأوضح أن الوزارة شرعت في أكبر عملية إصلاح وتأهيل لبنيات الري بالمشاريع الكبرى (الجزيرة والمناقل والرهد والسوكي وحلفا الجديدة) باستخدام التقنية الحديثة برسم وتنظيم قنوات الري.

وأضاف أن هذا العام سيشهد دخول محطتي سيمنز الألمانيتين في كل من الباقير وبورتسودان بطاقة 935 ميجاواط، ودخول الوحدة الرابعة لمشروع ستيت بطاقة 80 ميجاواط. .

وفي سياق آخر، أعلن وزير الموارد المائية والري والكهرباء، عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة والتعدين البرازيلي، للسودان خلال الأشهر القادمة لعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين السودانيين ومخاطبة الورشة الخاصة بالتعاون في قطاعي المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن مشاركته في الملتقى العالمي الثامن بالبرازيل حققت جملة من المكتسبات على رأسها اعتماد خطاب السودان كوثيقة من وثائق الملتقى.وكشف موسى عن لقاء له مع وزير الرئاسة بالبرازيل، تم خلاله الاتفاق على التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه، مشيراً إلى زيارته لمركز تحكم الكهرباء وإدارة الشبكات البرازيلي ومشروع شمال شرق البرازيل للمياه.وقال إنه بحث إمكانية الاستفادة من اللقاءات في تأهيل وتطوير الكوادر السودانية.