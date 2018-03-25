المركزي الصيني:‭ ‬سنواصل الإصلاحات المالية وفتح القطاع

قال محافظ البنك المركزي الصيني الجديد، اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل نهج الإصلاح بقوة وتباشر انفتاحا أكبر للقطاع المالي مع التركيز بالقدر ذاته على درء المخاطر من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية.

وفي أول كلمة عامة يلقيها منذ تعيينه قال المحافظ يي قانغ خلال منتدى الصين للتنمية في بكين إن الانفتاح يفضي إلى التقدم بينما ينبئ الانغلاق بالتخلف.

كانت الصين قالت في نوفمبر إنها رفعت سقف الملكية الأجنبية في شركات المشاريع المشتركة التي تعمل في أسواق العقود الآجلة والأوراق المالية والصناديق إلى 51 بالمئة من 49 بالمئة مضيفة أن جميع القيود على الملكية ستُلغى في العديد من القطاعات المالية بعد ثلاث سنوات.

وقال يي إن رفع سقف الملكية لا يعني غياب الرقابة كما أن انفتاح القطاع المالي في الصين لا يعني عدم خضوعه لجهات تنظيمية.

وتابع أن انفتاح القطاع سيجري بالتناسق مع إصلاحات في آلية سعر صرف النقد الأجنبي وقابلية الحسابات الرأسمالية للتحويل.