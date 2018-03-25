الصين تجدد تعهدها بفتح الاقتصاد وحماية حقوق الملكية الفكرية

تعهدت الصين يوم الأحد بالمضي قدما في فتح السوق وإجراء إصلاحات مؤكدة أنها ستتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة وتحمي حقوق الملكية الفكرية.

جاء التعهد بالإصلاحات والمعاملة بالمثل من هان تشنغ نائب رئيس الوزراء في الوقت الذي تتنامى فيه احتمالات نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وأبلغ هان، في أول حديث له منذ تعيينه نائبا تنفيذيا لرئيس الوزراء، منتدى تنمية الصين في بكين أن الصين تحتاج ”للانفتاح بشكل أكبر على العالم الخارجي“ وأنها ستفعل ذلك من خلال مبادرتها الحزام والطريق.

وتابع أن الصين تعي تماما أن العولمة الاقتصادية ”لا رجعة فيها“ مضيفا أن الأحادية والحماية التجارية لا تخدم مصالح أحد.

وقال هي لي فينغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال نفس المنتدى، إن الصين ”ستزيد الإصلاحات الهيكلية على جانب العرض وتعمل بجد لإزالة المعروض غير الفعال“.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت اللجنة إن الصين، أكبر منتج للصلب والفحم في العالم، ستخفض طاقتها السنوية من الصلب نحو 30 مليون طن ومن الفحم حوالي 150 مليون طن هذا العام.

وقال هي إن الصين ستقدم أيضا ”حماية متساوية لحقوق الملكية بجميع أنواعها“ وتعزز حماية حقوق الملكية الفكرية مضيفا أن بلاده ستحقق تكاملا أفضل بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.