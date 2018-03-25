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الوطن

"إسعاف البحر الأحمر: تستعد لانتخابات الرئاسة 

منذ 15 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
"إسعاف البحر الأحمر: تستعد لانتخابات الرئاسة 

ارشيفية

أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، تجهيز جميع  سيارة الإسعاف نموذج مجهزة، بينهم 35 سيارات نمطي متمركزة بأماكن مختلفة بمحيط اللجان الإنتخابية، بالإضافة إلى سيارات لنقل ذوي الإحتياجات الخاصة والمرضى للإدلاء بأصواتهم.

وأكد مصدر بمرفق الإسعاف، على أن جميع نقاط وسيارات الإسعاف مجهزة بجميع المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وأكياس حفظ الموتى، تحسبًا لأي طارئ.

ونوه إلى أنه تم إلغاء الإجازات وإعلان حالة الطوارئ، مع تخصيص أرقام تليفونات لغرفة عمليات الإسعاف بالبحر الأحمر، وذلك تسهيلًا على المواطنين في التواصل معهم، والإبلاغ عن أي طارئ يحدث على الفور.

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