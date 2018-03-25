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الوطن

نشرة أخبار الانتخابات: "الداخلية" تخصص أرقام تليفونات لشكاوى الناخبين

منذ 14 دقيقة
كتب: سمر صالح
نشرة أخبار الانتخابات: "الداخلية" تخصص أرقام تليفونات لشكاوى الناخبين

صورة أرشيفية

تنشر"الوطن" نشرة أخبار الانتخابات، حيث خصصت وزارة الداخلية أرقام هواتف خاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين معرفة اللجان الخاصة بهم، وتلقي أي شكاوى خاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

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