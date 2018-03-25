نشرة أخبار الانتخابات: "الداخلية" تخصص أرقام تليفونات لشكاوى الناخبين

تنشر"الوطن" نشرة أخبار الانتخابات، حيث خصصت وزارة الداخلية أرقام هواتف خاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين معرفة اللجان الخاصة بهم، وتلقي أي شكاوى خاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

"أمن الغربية": إنهاء تأمين لجان انتخابات الرئاسة

يد تنظف ويد تنتخب.. شعار مدرسة "بني عبيد" استعدادا لماراثون "الرئاسية"

"الأعلى للإعلام" يدعو للمشاركة الانتخابية: "عشان نفضل أم الدنيا"

محافظ السويس يناشد الأهالي المشاركة بالانتخابات: من أجل مصر

"الانتخابات الرئاسية" بأسيوط: تجهيز 599 لجنة فرعية بالحبر الفسفوري

"الداخلية" تعلن أرقام تليفونات لتلقي شكاوى الناخبين ومعرفة لجانهم

شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام" تستعد لتغطية انتخابات الرئاسة

"ماعت": المواطن صاحب القرار الأول والأخير فيمن ينتخبه