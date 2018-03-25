نشرة أخبار الانتخابات: "الداخلية" تخصص أرقام تليفونات لشكاوى الناخبين

صورة أرشيفية
تنشر"الوطن" نشرة أخبار الانتخابات، حيث خصصت وزارة الداخلية أرقام هواتف خاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين معرفة اللجان الخاصة بهم، وتلقي أي شكاوى خاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
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"الأعلى للإعلام" يدعو للمشاركة الانتخابية: "عشان نفضل أم الدنيا"
محافظ السويس يناشد الأهالي المشاركة بالانتخابات: من أجل مصر
"الانتخابات الرئاسية" بأسيوط: تجهيز 599 لجنة فرعية بالحبر الفسفوري
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شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام" تستعد لتغطية انتخابات الرئاسة