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أكثر من نصف مليون أجنبي غادروا وظائفهم في السعودية خلال 2017

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
أكثر من نصف مليون أجنبي غادروا وظائفهم في السعودية خلال 2017

صورة أرشيفية

أظهرت بيانات رسمية صدرت، الأحد، خروج 585.5 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال العام الماضي 2017. جاء ذلك، وفق مسح "الأناضول" استنادا على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.91 ملايين فرد نهاية 2017، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016. وفي المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليون مع نهاية العام الماضي، مقابل 1.68 مليون في 2016.

وانخفض عدد موظفي القطاع الخاص (سعوديون وأجانب) بنهاية الربع الرابع 2017، إلى نحو 9.69 ملايين فرد، من 10.17 ملايين نهاية الفترة المناظرة من 2016، حسب بيانات المؤسسة. واشارت الأرقام، إلى أن القطاع الخاص السعودي فقد نحو 480 ألف وظيفة خلال عام.

 

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