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الوطن

نحو 92 مليون مسافر عبر مطارات السعودية في 2017

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
نحو 92 مليون مسافر عبر مطارات السعودية في 2017

صورة أرشيفية

ارتفع عدد المسافرين عبر المطارات السعودية (27 مطارا) في 2017، بنسبة 7.7 بالمائة على أساس سنوي، إلى 91.8 مليون مسافر.ووفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، الأحد، نما عدد الرحلات بنسبة 4.6 بالمائة، إلى 741.293 ألف رحلة العام الماضي،وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للانباء.

وبلغ عدد المسافرين عبر المطارات الدولية (5 مطارات) نحو 78 مليون مسافرا، من مطارات (الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والطائف الدولي).

وبلغ عدد المسافرين عبر المطارات الداخلية (22 مطارا) خلال عام 2017 نحو 13.8 مليون مسافر.

 

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