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الوطن

"مبعوث الجامعة العربية": الانتخابات الليبية يجب ألا تكون رهينة الدستور

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
"مبعوث الجامعة العربية": الانتخابات الليبية يجب ألا تكون رهينة الدستور

الجمالي

قال مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي، إن الجامعة تدعم المبادرة الأممية، وأن الحل الأمثل للشعب الليبي هو إجراء انتخابات بأسرع وقت.

وأوضح الجمالي في تصريح خاص إلى "بوابة الوسط" الليبية، اليوم، أن الانتخابات يجب ألا تكون رهينة الدستور أو أي شيء آخر، ويجب التوجه إلى صناديق الاقتراع لأنها الحل الأمثل.

وتابع مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لدى ليبيا: "خلال لقائي شخصيات ليبية مختلفة من سياسيين وشيوخ وأعيان وغيرهم كان هناك عديد المبادرات، ولاحظت أن الانتخابات هي الحل الوحيد المتفق عليه من جميع الأطراف الداخلية والخارجية".

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