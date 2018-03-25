"هواوي" تكشف عن أكثر من 10 مميزات في تطبيق HiCare

دائمًا ما يميز "هواوي" غير أنها ثالث أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم، أنها دائمًا تهتم بعملائها وتسعى إلى إرضاءهم وتقديم كل ما هو جديد ومثير لهم، ومن أهم عوامل النجاح التي حققتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية هو خدمات ما بعد البيع.

وتتطلع "هواوي" إلى توسيع وتحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في عملها من أجل ضمان أفضل تجربة لخدمة ما بعد البيع لعملاء الشركة، وهذا ما أظهرته الشركة في تطبيق HiCare، حيث إنه تطبيق مثبت تلقائيًا على هواتف هواوي، ليزود مستخدميه بجميع خدمات ما بعد البيع.

يساعدك تطبيق HiCare من هواوي على إيجاد مركز صيانة في المنطقة التي تقوم باختيارها من خلال التطبيق، حيث يتيح للمستخدم اختيار المنطقة التي يبحث فيها عن مركز الصيانة، ثم يقوم التطبيق بتحديد مراكز الصيانة في المنطقة التي قام باختيارها المستخدم، بالإضافة إلى خاصية الكشف الذكي، التي تمكن المستخدم من معرفة إذا كان الهاتف يتطلب تغيير قطعة غيار، أو إذا كان بالهاتف أي مشاكل فنية، والتعرف على مراحل صيانة الهاتف والمدة المقدرة لها إذا تطلب الأمر.

يتيح أيضًا التطبيق قائمة بأسعار جميع قطع الغيار لكافة هواتف هواوي، ويتمتع بخاصية توصيلك مباشرة إلى خدمة العملاء عن طريق الخط الساخن أو عن طريق خدمة الدردشة الإلكترونية مع فريق ذو مؤهلات عالية مكون من وكلاء خدمة عملاء شركة هواوي، والتأكد من إذا كان فترة ضمان الهاتف سارية ومفعلة أو قد انتهت مدتها. ويعد من أكثر الخواص التي يتمتع بها المستخدمون هي خاصية التعرف على المزايا والإمكانيات التفصيلية لهاتفك.

تعمل "هواوي" على دعم عملاءها من خلال 19 مركزاً إضافية لخدمة العملاء بالتعاون مع أكبر موردي الخدمات بمصر. كما أن "هواوي" لديها حالياً 12 حصريا لخدمة العملاء في مختلف أنحاء مصر.

وتتضمن أيضاً خطة هواوي التوسعية لشبكة خدماتها على إضافة 100 نقطة توزيع خاصة بالشركة في مناطق مختلفة في مصر، للوصول بشبكة خدماتنا إلى 190 نقطة توزيع.

كما تتميز خدمات هواوي لما بعد البيع بتنوعها وبجودتها العالية، حيث أطلقت الشركة من قبل، موقعها الرسمي باللغة العربية لخدمة العملاء في مصر؛ لتوفير جميع الخدمات والرد على جميع أسئلة المستخدمين أو لتوضيح اية معلومات يحتاجها المستخدمين، والتي تتضمن كل من خدمة الدردشة الإلكترونية، و"خدمة البريد"، التي تتيح للعملاء إمكانية إرسال الأجهزة لفروع مراكز الصيانة ويستعيدها العميل مرة أخرى مجاناً دون الذهاب الي مراكز الخدمة، وذلك لتسهيل تلبية جميع مطالب العملاء.

جدير بالذكر، أن الهدف الرئيسي من تطبيق هواوي HiCare هو تحقيق عامل السهولة لجميع عملاء هواوي وتعزيز التواصل الإلكتروني مع الشركة. كما تبحث هواوي دائماً عن طرق مختلفة ومميزة لتقديم خدمة مما بعد البيع لعملائها، فالشركة تحرص على توفير عاملي الراحة والاهتمام لعملائها.