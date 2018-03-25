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الوطن

افتتاح أعمال تطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات في ميناء دمياط

منذ 25 دقيقة
كتب: الوطن
افتتاح أعمال تطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات في ميناء دمياط

بتكلفة 12 مليون : محافظ دمياط ووزير النقل يفتتحان أعمال تطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، يرافقه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال تطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات بميناء دمياط، بتكلفة قدرها ١٢ مليون جنيه، وذلك لأحكام السيطرة والمراقبة على المنافذ والبوابات والمناطق الحيوية بالميناء.

كما جري افتتاح مركز الفيديو الكونفراس، مع وزارة النقل بالقاهرة والقطاع بالإسكندرية.

خلال الافتتاح، قام اللواء أركان حرب بحرى، أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، بشرح الخطة التفصيلية لأحكام السيطرة الأمنية علي الميناء.

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