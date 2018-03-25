افتتاح أعمال تطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات في ميناء دمياط

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، يرافقه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال تطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات بميناء دمياط، بتكلفة قدرها ١٢ مليون جنيه، وذلك لأحكام السيطرة والمراقبة على المنافذ والبوابات والمناطق الحيوية بالميناء.

كما جري افتتاح مركز الفيديو الكونفراس، مع وزارة النقل بالقاهرة والقطاع بالإسكندرية.

خلال الافتتاح، قام اللواء أركان حرب بحرى، أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، بشرح الخطة التفصيلية لأحكام السيطرة الأمنية علي الميناء.

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