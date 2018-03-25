رئيس "الوطنية" للمصريين: المشاركة في الانتخابات واجب لا تتهاونوا به

وجه المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للمواطنين يحثهم فيها على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا.

وقال لاشين: "الشعب المصري العظيم عليكم أن تقدموا للعالم صورة جديدة تنضم لصور كفاحكم المشرف دوما، والذي أذهل العالم كله، صورة تبرز كفاحكم ضد قوى الإرهاب الغاشم".

وأضاف لاشين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الانتخاب هو حق دستوري لكل مصري، كما هو واجب أيضا، فلا أحد يتهاون في أداءه.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مناشدا المصريين: "شاركوا في الانتخابات وأكدوا للعالم أن المصريين ما زالوا صناع الحضارة، وأن المصريين على قلب رجل واحد ضد كل الأخطار".

وواصل أن التاريخ المشرف لقضاة مصر وحرصهم على الحياد، جعلهم صناع العدالة، وجعلهم محل ثقة وأطمئنان، وتقديرا لذلك أُسند إليهم الدستور مهمة الإشراف على الانتخابات.

وأكد لاشين أن الهيئة استعدت تماما للانتخابات الرئاسية، وكل شيء سيسير على ما يرام، مشيرا إلى أن النتيجة ستظهر يوم 2 أبريل 2018.