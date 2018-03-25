وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة

يترأس الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ بمقر ديوان عام الوزارة، ظهر غد، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي الوزير بصوته، صباح غداً، بإحدى مدارس التجمع الأول، ثم يتوجه لـ"غرفة الأزمات والطوارئ".

وتشكل "الغرفة" من مستشاري الوزير للرعايات المركزة، والمستشفيات، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة ومدير بنوك الدم، والمتحدث باسم الوزارة، على أن تتصل بغرف أزمات بجميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، المشكلة من وكيل المديرية ومدير مرفق الإسعاف، ومدير الرعاية العاجلة، والمدير العلاجي، ومدير الصيدلية، ومدير بنك الدم، وممثلين عن التأمين الصحى وأمانة المراكز، وهيئة المستشفيات والمعاهد.