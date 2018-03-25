بالصور| محافظ جنوب سيناء يطالب بإقامة نادي اجتماعي في مدينة أبورديس

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، إحدى قطع الأراضي الخاضعة لأملاك الدولة بمساحة 100 ألف متر مربع، والتي قام مجلس مدينة أبورديس باستردادها من إحدى شركات البترول، وأمر بتحويلها لنادى اجتماعي متطور ليخدم أهالي المدينة ويكون متنفسا لهم.

وزار المحافظ، اليوم، مخرات السيول والشاطئ العام بمدينة أبورديس، لمتابعة أعمال التدبيش التي تجري به، وأمر بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال ليكون جاهزا للافتتاح في 25 إبريل المقبل.

كما قام المحافظ بزيارة إلى منطقة الإسكان الاجتماعي الجديد وأمر بسرعة إنشاء الخدمات من مدرسة، وناد، ومحلات تجارية، وملاعب، وعيادات لخدمة هذه المنطقة السكنية الجديدة .

رافق المحافظ في الجولة، اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة أبورديس، وعدد كبير من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.