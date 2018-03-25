اجتماع تنسيقي لنواب "دعم مصر" بالإسماعيلية للتحضير للانتخابات الرئاسية

عقد أعضاء ائتلاف "دعم مصر" بحضور نواب الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا تناول مناقشة إجراءات استعدادات الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تبدأ صباح غد، وتستمر إلى يوم الأربعاء 28 مارس.

حضر الاجتماع، المستشار عبد الفتاح عبد الله، واللواء أشرف عمارة، وأمال رزق الله، والعقيد أحمد شعيب، وعصام منسي، وأحمد بدران البعلى.

وأكد اللواء أشرف عمارة، أنه تم الانتهاء من إجراء التوكيلات الخاصة بأعضاء مكاتب النواب داخل اللجان، والتأكيد على ربط غرف العمليات داخل جميع مكاتب النواب لمحافظة والمراكز، لمتابعة إجراءات التصويت لحظة بلحظة، لافتا إلى الحرص على ظهور الانتخابات بشكل يليق بالتجربة الديمقراطية التي مازالت تعيشها البلاد بعد ثورة 30 يونيه، والتأكيد على أن الشعب المصري هو صاحب قراره وأنه من يحدد مصيره.