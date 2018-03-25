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الوطن

الألفي: الشؤون المعنوية لعبت دورا كبيرا في توجيه المواطنين للانتخابات

منذ 9 دقيقة
كتب: شريف سليمان
الألفي: الشؤون المعنوية لعبت دورا كبيرا في توجيه المواطنين للانتخابات

محمد زكي الألفي

توقع اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، زيادة أعداد الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2018، المقرر بدأها غدًا الإثنين وعلى مدار 3 أيام.

وقال الألفي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "on live"، إن القوات المسلحة تقوم بتأمين اللجان الانتخابية لتأمين الشرعية الدستورية، موضحًا أنها تنسق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا للانتخابات ورئاسة الوزراء ووزارة التعليم ووزارة التنمية المحلية. 

وأضاف، أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة دفعا برجالهما من الضباط والجنود وأفراد العملية الخاصة لتأمين اللجان الانتخابية والطرق التي قد تتعرض لتضييق ومنع الناخبين من الوصول إلى اللجان.

 وتابع: "الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لعبت دورًا كبيرًا لتوجيه المواطنين للمشاركة في الانتخابات ورفع روحهم المعنوية وأفراد الجيش والشرطة المشاركين في تأمين العرس الانتخابي.

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