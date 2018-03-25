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الوطن

حملة مرورية تضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات في مطروح

منذ 36 دقيقة
كتب: الوطن
حملة مرورية تضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات في مطروح

حملة مرورية - صورة ارشيفية

نظمت إدارة مرور مطروح، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ومديرية الصحة بمطروح، حملة للتحليل للسائقين بشوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وعلى طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي، وجري خلالها سحب 29 عينة من قائدي السيارات على مدار يومين.

أسفرت التحاليل عن إيجابية عينة 3 سائقين لتعاطيهم مادة الحشيش المخدر.

واستهدفت الحملة، اليوم، التي نفذت بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، والعميد أحمد السنطاوى، مدير إدارة مرور مطروح، قائدي الحافلات الخاصة، وقائدي المركبات، والنقل، والملاكي، لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية المركبات التي يستقلونها، لتوفير السلامة والطمأنينة لهم، وتنفيذا لنص المادة 66/76 من قانون المرور التي تثبت بالعينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.

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