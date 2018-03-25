"الصحة": إخلاء 30%من غرف الرعاية المركزة استعدادا للانتخابات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إخلاء 30% من أَسِرَّة الرعاية المركزة قدر الإمكان في المستشفيات و30% من الأسرة الداخلية، وتوفير أطباء من حملة الدكتوراة في تخصصات إصابات وحوادث الطرق، استعدادًا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى غدًا على مدى ثلاثة أيام.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الخطة تضمنت تأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال فترة الانتخابات.

وشدد على أن وزير الصحة أضاف محور جديد لخطة التأمين وهو استخدام سيارات القوافل الطبية كعيادات متنقلة في خطة التأمين الطبي للانتخابات، حيث تتمركز من 3 إلى 6 سيارات بكل محافظة كعيادة ميداني بها تخصصات الباطنة، والجراحة، والعظام، وصيدلية، ومعمل يتم استخدامها في حالات الطوارئ الكبرى.