"الري": مشروع ترعة الكرامة "وهم" وليس له أساس في الواقع

نفت وزارة الموارد المائية والري تدشين مشروع ترعة الكرامة، موضحا أن ما تم بثه على أحد القنوات التليفزيونية الخاصة لموضوع البدء في تدشين ترعة تحت مسمى ترعة الكرامة فى إطار مشروع أطلق عليه مشروع مستقبل مصر والذي ذكر إنه يستهدف زراعة من 1-8 مليون فدان بالصحراء الغربية.

وأوضحت الري أنه قد ورد في البرنامج المذكور العديد من المعلومات غير الصحيحة والمتمثلة، في إنه تم تدشين حفر ترعة الكرامة داخل مشروع مستقبل مصر لتوصيل مياه النيل إلى الصحراء الغربية من الرياح الناصري وفرع رشيد إلى أراضي المشروع التي يبلغ زمامها مليون فدان ويستهدف زيادتها إلى 8 مليون فدان، حسب ما أفادت به قيادات المشروع ليصل حدود المشروع إلى طريق العلمين والحدود الليبية، وأن الشركة التي ستقوم بحفر الترعة هي شركة رينكي الأمريكية العالمية المتخصصة في هذه الأعمال، كما أن المشروع سيوفر ملايين فرص العمل بالمشروع بمرتبات كبيرة شهريا و أن هذا المشروع هو إحياء للمشروع الذى رفضه البنك الدولى فى يناير 2011 لحفر الترعة المذكورة، وأن هذا المشروع ينفذ حالياً من ميزانية الدولة.

وأكدت الري في بيان رسمى منذ قليل عدم قيامها بتنفيذ أى مشروعات لحفر ترع بالمنطقة المذكورة أو بالصحراء الغربية تحت أى مسمى وعدم تعاقد الوزارة أو أى من أجهزتها مع الشركة المذكورة بالتقرير التليفزيونى المشار إليه عاليه لحفر أى ترع بالمنطقة المذكورة أو بأى منطقة أخرى.

وأشارت الى عدم إدراج أى مشروعات جديدة للتوسع الزراعى الأفقى على المياه النيلية بهذه المنطقة أو غيرها غير تلك المدرجة بالخطط السابق إقراراها من كافة الأجهزة المعنية بالدولة فضلا عن عدم صحة المعلومات التى وردت بالتقرير من رفض البنك الدولى فى يناير 2011 لتمويل المشروع الآخر والمقصود به مشروع تحسين الرى بغرب الدلتا الذى تم ذكره بالتقرير، حيث أن الصحيح أن الوزارة قد أوقفت التفاوض لتمويل هذا المشروع فى حينه لأسباب كثيرة منها عدم إمكانية توفير المقننات المائية اللازمة له فى ضوء محدودية الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة لكافة قطاعات الدولة.

ولفتت الوزارة الى عدم مسئولية الوزارة عن كم المعلومات المغلوطة التى ذكرت بالتقرير عن مشروع ترعة الكرامة المزعومة وعدم وجود أى تفاصيل أو معلومات لدى الوزارة عن مشروع مستقبل مصر الذى تم ذكره بالتقرير.

واكدت الوزارة حرصها على نشر هذا البيان تجنباً لحدوث بلبلة نتيجة نشر وبث هذه النوعية من المعلومات ، التى تتجاهل بشكل واضح التحديات التى يواجهها الوضع المائى فى مصر وما يبذل من جهود للتعامل معه على كافة الاصعدة ، خاصة في ظل عدم وجود مقننات مائية اضافية من مياه النيل يمكن اتاحتها لمشروعات جديدة فضلا عن إثارة الرأى العام من خلال طرح أوهام توفير ملايين فرص العمل بمشروع غير قائم أساساً ، وما ذكر بحق البنك الدولى من رفضه تمويل المشروع فى عام 2011 والزج باسم الدولة فى الترويج لمشروع وهمى ليس له أساس.