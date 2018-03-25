تفاصيل استعدادات القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية

تبدأ غدا، عملية الاقتراع في مارثوان انتخابات الرئاسة، وتستمر حتى الأربعاء 28 مارس، وتجرى في 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، ويشرف عليها 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، في وقت وصف فيه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إشراف القضاة بتحقيق العدالة.

رئيس الوطنية للانتخابات لـ"القضاة": إشرافكم لا يقل قدسية عن تحقيق العدالة

وقال لاشين في رسالة وجهها للقضاة، إن إشرافكم على الانتخابات الرئاسية، لا يقل قدسية عن تحقيق العدالة"، مستدركا: "أعلم تماما حجم المشقة والمصاعب والمسئولية الملقاة على عاتقكم، ولكنكم كنتم ومازلتم عند مستوى المسئولية وحسن ظن الجميع بكم، وأنتم بأداء هذا الواجب الذي يحمي إرادة المصريين إنما تؤدون رسالة لا تقل قدسية عن تحقيق العدالة، وتمكين الناخبين من اختيار رئيسهم بحرية تامة وفي مناخ تسوده الطمأنينة".

واضاف: "إن التاريخ المشرف لقضاء مصر وقضاتها، والذي سُجل بأحرف من نور، وحرصكم التام على الحيدة والتجرد وإرساء دعائم العدل بين الناس، جعلكم محل ثقة واطمئنان الشعب المصري، فأنتم سدنة العدالة وأصحاب رسالة مقدسة في إحقاق الحق بين الناس".

وتابع أنه تقديرا لذلك، أسند إليكم الدستور مهمة الإشراف على الانتخابات التي تجرى في مصر، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية.

ويحق لـ 59 مليون و78 ألف و138 ناخبا، التصويت فى الانتخابات، باعتبارهم مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، واختيار من يمثلهم فى سدة الحكم لأربع سنوات مقبلة من بين المرشحين عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

غرف عمليات مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة تطمئن على تسكين أعضائها واستلام أوراق الاقتراع

وواصلت غرف عمليات أندية الهيئات القضائية متابعة تسلم أعضائها أوراق الانتخابات، وتسكينهم بالمحافظات المشرفين عليها.

وتابعت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، عملية نقل أعضاء النادي المشاركين في الإشراف على انتخابات الرئاسة للمحافظات عن طريق الطائرات الحربية التي وفرتها القوات المسلحة وتحركت من مطار شرق القاهرة العسكري.

وخصصت الغرفة عدد من السيارات من مجلس الدولة لنقل الأعضاء من مقر النادي إلى مطار شرق القاهرة الحربي، بالتنسيق مع رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، والأمين العام المستشار فؤاد عبدالفتاح.

ووفقا لبيان النادي، فقد سهلت غرفة العمليات إجراءات السفر عن طريق توفير تذاكر قطارات لمحافظات الوجه القبلي لمن يرغب من المستشارين، والتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى المحافظات لتأمين وصول قضاة مجلس الدولة لاستلام أوراق العملية الانتخابية ثم الوصول لمحال إقامتهم في هذه المحافظات.

كما انتهت عمليات تسكين مستشاري المجلس بعد إتمام عمليات التبديل والاعتذار بين الزملاء، والتي سمحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة.

واطمأنت غرفة عمليات النيابة الإدارية، على انتقال أعضائها المشرفين على الانتخابات الرئاسية، لمقار اللجان الانتخابية المشرفين عليها بالمحافظات.

وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم النادي، إن غرفة العمليات تابعت، انتقال مستشاري وأعضاء النيابة إلى محافظات الجمهورية المختلفة وتوجهم إلى مقار لجان المحافظات لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأشار جلال في بيان، إلى أن القوات المسلحة خصصت عدد من الطائرات العسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمتهم وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.

من جانبه أكد المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، أن النادي على أتم استعداد لازالة أي معوقات تعترض استكمال الانتخابات الرئاسية، والتي وصفها بـ"الحدث العظيم".

وأضاف في بيان: "حياة الامم أحداث ومواقف يقف أمامها التاريخ ومنها هذه الايام التي تمر بها مصرنا الحبيبة في انتخابات الرئاسة لعام 2018، ومستشاري قضايا الدولة كعادتهم يسطرون تاريخا قضائيا يشهد له الكافة".

واستطرد، "من منطلق دور نادي قضايا الدولة الوطني يدعو الله أن يوفق مستشاري الهيئات القضائية في مهمتهم الوطنية، وتظهروا بصورة مشرفة في هذا العرس"، متمنيا لهم التوفيق والسداد لرفع شأن هيبتهم العريقة في هذا المحفل.

ودعا خليفة مستشاري الهيئة المشرفين على الانتخابات، وخاصة الشباب منهم، إلى الحفاظ على أنفسهم والظهور بالشكل الذي يليق بمكانتهم أمام المجتمع.