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الوطن

بالصور| إعدام ذبيحتين لإصابتهما بمرض السل في كفرالشيخ

منذ 23 دقيقة
كتب: الوطن
بالصور| إعدام ذبيحتين لإصابتهما بمرض السل في كفرالشيخ

اعدام ذبيحتين فى مطوبس

قرر الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، إعدام ذبيحتين يصل وزنهما 1400 كيلو جرام، وذلك لإصابتهما بمرض السل الخطير على صحة الإنسان، وذلك بعد الكشف عليهما داخل مجزر مطوبس.

وأكد الدكتور حمدي سالم، مدير مجزر مطوبس العام، أنه ومعه فريق العمل بالمجزر قاموا بإعدام جاموستين لإصابتهما بمرض السل الخطير على صحة الإنسان.

وأضاف، بتوقيع الكشف الطبي عليهما، اتضح أنهما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لإصابتهما بمرض السل.

جاء ذلك بعد الكشف من قبل الدكتور مجدي عبدالسلام، وبحضور إيمان النحراوي، نائب رئيس المدينة، الدكتور ع لي فتياني، مدير إدارة مطوبس البيطرية.

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