محافظ البحيرة: مكافأة القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل "المياه والصرف"

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن مشاركة أبناء المحافظة ستكون من الأكثر إقبالا بالانتخابات الرئاسية، موجهة الشكر للقوات المسلحة والشرطة على دورهم في حفظ الأمن بالمحافظة وكل أنحاء البلاد.

وأضافت عبده، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن المحافظة ستكافئ القرى والمراكز التي ستشهد إقبالا كبيرا على اللجان الانتخابية بحل مشاكلهم سواء في المياه أو الصرف الصحي.

وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسة ستكون عرس انتخابي، مطالبة المواطنين بالمشاركة بها للدفاع عن مصر وحمايتها ممن لديهم نية لاختطاف الوطن.