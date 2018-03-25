تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| محافظ كفرالشيخ يبحث عدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء النواب

اليوم PM 09:58
كتب: الوطن
بالصور| محافظ كفرالشيخ يبحث عدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء النواب

محافظ كفرالشيخ يبحث عدد من الملفات مع أعضاء مجلس النواب

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، عدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وجري التطرق لعدد من الملفات من بينها المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والثروة السمكية، والصحة، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والتربية والتعليم، والطرق، والتموين، والكهرباء، والبيئة، والإسكان، والزراعة، ومراكز الشباب، والطب البيطرى، ومحو الأمية، بالإضافة إلى استعراض خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ، ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعرض مشاكل المواطنين بكفرالشيخ.

وأكد النواب، على تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالي محافظة كفرالشيخ، وكذا في التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها وحل المشكلات التي تتعلق بالمحافظة .

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة الأمل والمستقبل، محافظة كفرالشيخ .

 

أخبار متعلقة

بالصور| "نواب" كفر الشيخ يشاركون في افتتاح معرض دسوق الدولي للكتاب

بالصور| "نواب" كفر الشيخ يشاركون في افتتاح معرض دسوق الدولي للكتاب
بالصور| محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال إنشاء المتحف الإقليمي

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال إنشاء المتحف الإقليمي
محافظ كفر الشيخ: تبرع العاملين بيوم من راتبهم لـ"تحيا مصر" اختياري

محافظ كفر الشيخ: تبرع العاملين بيوم من راتبهم لـ"تحيا مصر" اختياري
محافظ كفر الشيخ: 25 رحلة حج وعمرة لأمهات الشهداء والمثاليات

محافظ كفر الشيخ: 25 رحلة حج وعمرة لأمهات الشهداء والمثاليات

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

"ترمومتر الأكل".. جهاز يمكنه التعرف على نوعية ما تناولته طوال الأسبوع

"ترمومتر الأكل".. جهاز يمكنه التعرف على نوعية ما تناولته طوال الأسبوع

"مستقبل وطن" الغربية يناقش الاستعدادات النهائية للحشد في الانتخابات

"مستقبل وطن" الغربية يناقش الاستعدادات النهائية للحشد في الانتخابات

تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الطب بجامعة المنصورة

تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الطب بجامعة المنصورة

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

اختيارات الوطن

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

الأكثر قراءة

عاجل