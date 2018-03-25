بالصور| محافظ كفرالشيخ يبحث عدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء النواب

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، عدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وجري التطرق لعدد من الملفات من بينها المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والثروة السمكية، والصحة، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والتربية والتعليم، والطرق، والتموين، والكهرباء، والبيئة، والإسكان، والزراعة، ومراكز الشباب، والطب البيطرى، ومحو الأمية، بالإضافة إلى استعراض خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ، ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعرض مشاكل المواطنين بكفرالشيخ.

وأكد النواب، على تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالي محافظة كفرالشيخ، وكذا في التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها وحل المشكلات التي تتعلق بالمحافظة .

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة الأمل والمستقبل، محافظة كفرالشيخ .