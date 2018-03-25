تسجيل الدخول

الوطن

رنجة «التموين» بـ33 جنيهاً و«الفسيخ» بـ100 فى «شم النسيم»

اليوم PM 09:51
كتب: أحمد غنيم

من النسخة الورقية

العدد : 2157

جميع الأعداد

رنجة «التموين» بـ33 جنيهاً و«الفسيخ» بـ100 فى «شم النسيم»

الدكتور على المصيلحى

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بدءاً من الخميس المقبل، كميات كبيرة من جميع أنواع الأسماك بالأسواق، فى ظل الاستعدادات المتواصلة لتوفير متطلبات المستهلكين خلال الاحتفال بـ«شم النسيم».

وقالت «التموين» فى بيان اليوم إن «الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستطرح كميات من الأسماك بمختلف أسعارها، وتشمل البلطى بـ27 جنيهاً والبورى بـ42 جنيهاً والرنجة بـ33 جنيهاً للكيلو، فى حين يصل سعر كيلو الفسيخ إلى 100 جنيه، كما تطرح الشركة سمك الماكريل بـ22 جنيهاً والباسا الفيتنامى بـ32.5 جنيه والسردين بـ20 جنيهاً، فيما يصل سعر كيلو الجمبرى «الجامبو» الإماراتى إلى 185 جنيهاً، لضمان استقرار أسعار الأسماك خلال الاحتفال بشم النسيم».

واستعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تقريراً عن نتائج الحملات التى أسفرت عن تحرير 1866 مخالفة للمخابز، بينها 485 «نقص وزن»، 345 عدم مطابقة للمواصفات، 93 توقف عن الإنتاج، 80 تصرف فى الحصص وتجميع للدقيق المدعم، و27 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و20 مخبزاً بدون تراخيص، و60 عدم وجود موازين، و28 بيع بأزيد من التسعيرة.

أخبار متعلقة

حملات للتفتيش على أسواق "الفسيخ" بالإسكندرية مع اقتراب أعياد شم النسيم

حملات للتفتيش على أسواق "الفسيخ" بالإسكندرية مع اقتراب أعياد شم النسيم
تراجع أسعار الأسماك جنيها.. والبلطي بـ20

تراجع أسعار الأسماك جنيها.. والبلطي بـ20
ورشة "مشغولات جلدية" وورشة حكي عن " أعياد الربيع" بـ"ثقافة أسوان"

ورشة "مشغولات جلدية" وورشة حكي عن " أعياد الربيع" بـ"ثقافة أسوان"
طوارئ بموانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع

طوارئ بموانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

"ترمومتر الأكل".. جهاز يمكنه التعرف على نوعية ما تناولته طوال الأسبوع

"ترمومتر الأكل".. جهاز يمكنه التعرف على نوعية ما تناولته طوال الأسبوع

"مستقبل وطن" الغربية يناقش الاستعدادات النهائية للحشد في الانتخابات

"مستقبل وطن" الغربية يناقش الاستعدادات النهائية للحشد في الانتخابات

تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الطب بجامعة المنصورة

تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الطب بجامعة المنصورة

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

اختيارات الوطن

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

الأكثر قراءة

عاجل