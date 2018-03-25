رنجة «التموين» بـ33 جنيهاً و«الفسيخ» بـ100 فى «شم النسيم»

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بدءاً من الخميس المقبل، كميات كبيرة من جميع أنواع الأسماك بالأسواق، فى ظل الاستعدادات المتواصلة لتوفير متطلبات المستهلكين خلال الاحتفال بـ«شم النسيم».

وقالت «التموين» فى بيان اليوم إن «الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستطرح كميات من الأسماك بمختلف أسعارها، وتشمل البلطى بـ27 جنيهاً والبورى بـ42 جنيهاً والرنجة بـ33 جنيهاً للكيلو، فى حين يصل سعر كيلو الفسيخ إلى 100 جنيه، كما تطرح الشركة سمك الماكريل بـ22 جنيهاً والباسا الفيتنامى بـ32.5 جنيه والسردين بـ20 جنيهاً، فيما يصل سعر كيلو الجمبرى «الجامبو» الإماراتى إلى 185 جنيهاً، لضمان استقرار أسعار الأسماك خلال الاحتفال بشم النسيم».

واستعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تقريراً عن نتائج الحملات التى أسفرت عن تحرير 1866 مخالفة للمخابز، بينها 485 «نقص وزن»، 345 عدم مطابقة للمواصفات، 93 توقف عن الإنتاج، 80 تصرف فى الحصص وتجميع للدقيق المدعم، و27 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و20 مخبزاً بدون تراخيص، و60 عدم وجود موازين، و28 بيع بأزيد من التسعيرة.