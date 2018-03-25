بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

كشف اليوم عن مقرات اللجان الانتخابية المُقرر أن يدلي فيها عدد من المسؤولين والفنانين بأصوتهم، وعلى رأسهم المرشح لانتخابات الرئاسة موسى مصطفى، إذ تستقبله مدرسة عابدين الثانوية بـ27 شارع نوبار بمنطقة وسط البلد، غدا الاثنين، أول أيام الاقتراع.

ويرصد "الوطن" بالتقرير التالي، اللجان التي أدلى فيها عدد من المشاهير بالانتخابات البرلمانية في 2015، ويرجح أن يدلي بأصواتهم بها غدا.

- المستشار عدلي منصور: يدلي رئيس مصر السابق بصوته بمدرسة مصر الجديدة النموذجية، والتي لقبت بـ"مدرسة الرؤساء"، لاستقبالها رئيس مصر بكل انتخابات تجرى.

- عمرو موسى: يدلي الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية بصوته بمدرسة القطامية الابتدائية المشتركة بالقاهرة الجديدة.

- الفنان محمد ثروت: كلية التربية الرياضية بالزمالك- دائرة قصر النيل.

- السيد البدوي رئيس حزب الوفد: مدرسة "الصنايع الميكانيكية" التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، في مدينة طنطا.

- الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم: كلية التربية الرياضية بنات بالزمالك.

- نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق: كلية التربية الرياضية بنات بالزمالك.

- البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: مدرسة السرايات الإعدادية بمنطقة العباسية.

- الإعلامي أحمد موسى: مدرسة العبور الإعدادية بنين بمدينة نصر.

- عادل إمام: مدرسة الأورمان بحي الدقي.

- الفنانة يسرا: كلية التربية الرياضية بنات بالزمالك.

- الفنانة سميرة أحمد: كلية التربية الرياضية بنات بالزماك.

- الدكتورة فايزة أبوالنجا: كلية التربية الرياضية بنات بالزمالك.

- أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق: مدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي.

-الكاتب الصحفي مصطفى بكري: مدرسة نهضة مصر الرسمية للغات الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

- جيهان السادات: لجنة ديوان عام وزارة الزراعة بالدقي.

- أحمد حلمي: مدرسة جمال عبدالناصر، شارع مكة الدقي.

- منى زكي: مدرسة الدقي الإعدادية بشارع إيران.

- الفنان أحمد عدوية: مدرسة فتيات المعادي.

- الفنان عزت العلايلي: مدرسة الريف المصري في 6 أكتوبر.

- الفنان مدحت صالح: مدرسة السياحية الفندقية 6 أكتوبر.

- الفنان شريف منير: مدرسة علي الجارم الابتدائية في الروضة.

- الفنانة ليلى علوي: مدرسة يوسف السباعي مصر الجديدة.

- وحيد حامد: مدرسة الدقي الإعدادية بنين.

- عمرو مصطفى: مدرسة حسن بن ثابت التجربية للغات بمحافظة القاهرة/قسم أول مدينه نصر.

- سامح عاشور نقيب المحامين: يدلي بصوته غدا لجنة رقم 13 بالمدرسة التجريبية بالمقطم، ومن المتوقع أن يكون ذلك ما بين الساعة 11 إلى 12 ظهرا.

- الفنان حسين فهمي: مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين/ الشيخ زايد.

- حكيم: مركز شباب الشيخ زايد الرياضي.

- مكرم محمد أحمد: مدرسة الرشيد القومية مصر الجديدة.

- محمد هنيدي: مدرسة المنار الإسلامية لغات بالعجوزة.

- هشام عباس: مدرسة جاويش مدينة نصر.

- هانى رمزي: مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس.

- وفاء عامر: مدرسة جمال الدين الأفغاني بشارع سليمان أباظة، المهندسين

- أشرف زكى وروجينا: مدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة، الجيزة.

- عائلة الفنان محمود يس: مدرسة الخلفاء الراشدين، الهرم.

- محمد رياض: مدرسة الخلفاء الراشدين، الهرم.

- دينا: مدرسة ناصر الابتدائية النموذجية، الدقي.