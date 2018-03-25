عمرو أديب: "خلوا بالكم من الفيس بوك.. ومش أي حاجة تصدقوها"

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المواطنين بعدم تصديق كل ما يتم مشاهدته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيديوهات، موضحا أن التكنولوجيا تطورت وأصبح يمكن التعديل على الفيديوهات، مستشهدا بمقطع فيديو يزعم صاحبه أن هناك انفجار في بريطانيا، وذلك لجلب مشاهدات، وتم اكتشاف أن الفيديو مزيف ومركب.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن موقع التواصل فيس بوك أصبح استخدامه للتجسس الآن، ووضع أخبار ومقاطع معينة أمام لمواطنين لاتخاذ مواقف معينة، متابعا: "خلو بالكم من الفيس بوك، مش أي حاجة تصدقوها".